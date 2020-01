Nejeden nečlovek je vo filme Sviňa

Do volieb film uvidíte, premiéru bude mať 6. 2., a ak na nič iné, spomeniete si na známu fotografiu zo Súmračnej s fľašou Cocacoly v rukách expremiéra s víťaznými úsmevmi na tvárach istej Tomanovej, Blanára a "rodinného" ministra.

Vo filme budú víťazní straníci dávať síce hobla "iba" hercovi, ale nič to nezmení na mnohých podobných tragikomických situáciách, v ktorých sa ocitol ešte stále minister práce, sociálnych vecí a rodiny, od skončenia učňovky pracovným zaradením straník, čo do Nežnej zavádzal občanov ako funkcionár KSS, dnes, už vraj ako JUDr. tiež vo vládnucej, ale inej, predsedovej. No a s jemu podobným sa stretnete v spomínanom filme. Trošku bližšie v súvislostiach mládeži neprístupných, lebo film konečne riadne pichne aj do doteraz relatívne obchádzanej témy zneužívania neplnoletých, zdrogovaných dievčat, a to práve v zariadeniach, ktoré majú maloleté vychovávať a chrániť.

S veľkým "potešením" sa stretnete aj s postavou amorálnej riaditeľky resocializačného zariadenia, ktorá svojou neľudskosťou divákovi pripomenie vari aj čachtickú paniu. Dotyčná v "civile" bola šéfkou zariadenia Čistý deň, menom Zuzana Tománková Miková. Čerešničkou na torte je fakt, že patrí do súboru Kočnerových advokátov. Hrá ju Diana Mórová a bude to pre divákov iná káva, na akú sú pri skvelej herečke zvyknutí. Druhý výborný herec Jozef Vajda kvôli postave jednej zo svíň pribral vraj 10 kíl.

Sviňu nakrútili scenáristi, producenti a režiséri Čengel Solčanská a Rudolf Biermann podľa rovnomenného bestselleru Arpáda Soltésza (predtým aj ocenená kniha Mäso).

Sviňu nevybrali na február náhodou.

21. si pripomenieme druhé výročie popravy Martiny a Janka.

29. februára pôjdeme voliť.