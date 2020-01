A Lasica mal pravdu

"Vyletel vták hore nad oblaky, a ja pod ním stojím ako taký... Ako taký úbožiak", napísal ešte mladý (relatívne) a ja, hoci som staršia, som nikdy nevydumala, aké posolstvo chcel majster miesto bodiek odovzdať národu a svetu.

Február predo dvermi a majster, hoci bude mať vo februári vzácne narodeniny, ani za gratuláciu bodky nevymení. Vodnári sú riadne tvrdohlaví, hlavne tí februároví. Ako vravia niektorí rodáci "až moc". Skrátka vie svoje, má svoj dôchodcovský charakter, nuž je tvrdohlavý. Ani v Sedem už nesedí. Vravím, tvrdohlavý. Aspoň toho dôchodcu Kňažka má poslať, lepšie tam ako v Inkognite. Niektorí dôchodcovia nie sú hákliví, ale tých poznáme len zo seriálov.

Bude lepšie, ak budem držať hubu, volila som pani prezidentku a tá to má už od nedele dosť nahnuté. Napokon sa to dalo čakať po kopancoch predchádzajúcemu prezidentovi (tiež Vodnár), lebo vravme si, starci a starenky, medzi sebou čo chceme, a niekedy si toho povieme nerátane, ale to, čo sa tu deje, je psí grc.

Mám čo nevidieť (vidieť to bude tiež vo februári) 82 a toť predvčerom som dostala vyrozumenie, že mi sociálny štát zvyšuje dôchodok o 10 eur a 50 centov na celých 384 eur a 80 centov! No teda, rukybozkávam, súdruh minister! Moja spolužiačka zo strednej, emigrantka, teraz od trošku vzdialenejších susedov, má desaťkrát viac a frfle. Minule vraj "požičaj". Vravím jej, milá moja, za všetko sa platí. Ale môžeš si ty zaspievať, ako ja, keď hľadím na prenos z parlamentu "To sa chlapci, to sa, jak kostoľnie sviece, keď ideš po háji, celý sa trbliece"? Vysmiati chlapci ako po užití metly ľudstva a ich predseda sa krúti ako ochutená russkaja berjozka. Len len sa vložiť do náručia tovarišču z Putinova.

Ale odbočila som.

Prezerám papier spredu, zozadu, zhora, zdola, ale o roky pretriasanom trinástom dôchodku ani ň. Súdruh sociálny minister, veď aj vy ste už dôchodca, hoci ste vyhadzovali zadok kokakolového klauna jedna radosť! Vydržte nám do volieb, lebo po nich vy už nič posielať nebudete. Niektorí, že voliť 11 a 13, dabéra súdruha Che a Tárajštreku, ale zahadzovať sa nebudeme.

Naša banda starcov a stareniek pozná aj dôchodcov typu eštebák čiže sprostý udavač, čo im už nedávno mali prestať vyplácať parádne dôchodky, ale to neprešlo. A pritom udavači a iná čvarga udávala, kradla a vraždila a má dôchodky ako spolužiačka emigrantka.