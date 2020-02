Pred voľbami

"Človeče, áno," pozerá sa dnes na Slovensko ten, ktorého oslovujeme Boh. "Už bolo dosť zmätkovania. Začnite hádzať šestky, máte na to"!

Nie, milý Pane Bože, nemáme na to. To by museli byť na všetkých stranách kociek iba šestky.

"Boh urobil vtip", vypadlo by zrejme aj z viacerých z nás ako z Dustina Hoffmana vo filme Rain Man. Milý Boh by pokračoval: "Konečne ukážte, ako sa má hrať tá jednoduchá ľudská hra. Aj zo mňa už viackrát chceli papierovú vrtuľu, čo sa bude krútiť podľa ich predstáv. Dokonca si na to vymysleli rôzne organizácie, a každá ma chcela zneužívať podľa svojho.

Ale nedal som sa.

A vidíte, ako dlho mi to vydržalo.

Začnite hádzať šestky, Slováci, máte na to