Ako sa stal " šašo" z Trnavy Princom z Ficovho horoskopu

Bolo to po demisii, hodenej prezidentovi Kiskovi s odkazom Ja neodchádzam v marci 2018, vtedy, keď ľudia si na námestiach vysmútili jeho odchod. O tri dni astrológ z Prahy vypracoval horoskop Roberta Fica.

Nemusíte veriť na nijaké horoskopy, ale kto chce, môže si vyhľadať práve ten Ficov, ktorý sme sledovali, vrátane nie celkom zrozumiteľných výrazov, od onoho marca 2018. Pretože aj autorka má pochybnosti o pravde, vyčítanej z hviezdnych máp, nechala si tie vyše dva roky na pravidelné sledovanie proroctva. Váhala pri čítaní prognóz, lebo všetko sa dá pripodobniť k všetkému. Ako sa to nám, ľuďom, hodí. Využiť slovo na čokoľvek, čo si práve želáme.

Pády expremiéra prichádzali jeden po druhom a čitateľ o nich veľmi dobre vie. Netešil sa z nich, pretože pochopil, že ten tiež človek reaguje na utajenú bolesť, čo ju nevedel ani skryť ani zakryť z jednoduchého dôvodu: Nebol mentálne vybavený prijímať prehry. Prvotná ukrutná nenávisť voči víťazovi prezidentských volieb predznamenala jeho terajší pád. Nech si to rozoberá kto chce a ako chce, alebo nech zavolá "odborníkov" slovenskej televíznej veštiarne, čo funguje od nedele do nedele, zlo sa len na zlo obracia! Na to netreba mať k dispozícii ani veštcov ani horoskopy.

Dnes prišiel deň, keď môžem už aj posledný záznam z horoskopu Róberta Fica napísať znovu. Pán astrológ v marci 2018 napísal: "Mocný princ je vodca. Zakladá kráľovstvo. Vyberá si vplyvné rodiny, ale nepovyšuje sa nad prostých ľudí". A celkom na záver akoby sa odborník na čítanie z hviezd sám seba pýtal: "Nový premiér vzíde opäť z Ficovej strany"?

No, nevzíde. Nový premiér bude ten "šašo" z Trnavy, ktorý nám šiel často na nervy. Pripomína rozprávku o Hlúpom Janovi, ktorý všetkých prekabátil.

Táto rozprávka sa bude volať Ako mocný princ Igor porazil zlo.