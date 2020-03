Kto ukradol rúško "Popoluške" Libuške?

Róbu slávnej "Popolušky" Libušky Šafránkovej, majiteľke Českého leva za film Kolja, ktorá získala v roku 2008 v Česku aj cenu Hvězda mého srdce o naj herečku, vo februári 2014 ukradol neznámy páchateľ .

V zámku Moritzburg v Nemecku sa nachádza veľká expozícia rekvizít a kostýmov z filmu Tři oříšky pro Popelku a ročne ho navštívia tisíce návštevníkov. Zostaňme zatiaľ pri kostýmoch, ktoré ušili v známej krajčírskej "dielni" Theodora Pištěka v spolupráci s majstrom Guntherom Schmidtom. Stojí za zmienku, že veľkú časť z nich šili z ešte možno niektorým známeho krimplénu, pričom kostýmov ušili osemdesiat a museli ich riadne prekrývať inými materiálmi a ozdobami. Staršie dámy totiž dobre vedia, že krimplén nebol zďaleka kvalitný materiál. A už vôbec sa nehodil na bál.

Problémov okolo Popelky bolo veľa, najväčší problém bol scenár. Napísal ho pred rokom 1973 podľa rozprávky Boženy Němcovej vtedy neprijateľný František Pavlíček (normalizácia). Bol tiež, ako viacerí ďalší autori, na spisovateľskej čiernej listine, lenže režisérovi Vorlíčkovi sa scenár páčil, takže v titulkoch ho zastúpila režimom prijateľná Bohumila Zelenková.

Na odľahčenie súčasnej situácie, v ktorej sú rúška nespochybniteľne veľmi dôležitou ochrannou, si pripomeňme plesové rúško krásnej Popolušky. Zakrývalo síce takmer celú tvár, ale divák si musel domýšľať, čo pod nevkusným rúškom tak veľmi zaujalo princa. Pravdepodobne dnes často citovaná chémia alebo iskra, napokon, nechajme to na fantázii čitateľov. Isté je, že ružový závojček bol nanič a dnes by ste s ním nemohli vojsť ani do predajne potravín.

Krásna Šafránková sa narodila v roku 1953 v Šlapaniciach pri Brne, bola takmer 30 rokov členkou Činoherného klubu (po zrušení Divadla za branou) a v rokoch 1992 až 1994 členkou Národného divadla.

Je manželkou herca Josefa Abrháma, majú spolu syna, režiséra Josefa a päť vnúčat. Z jeho prvého manželstva s režisérkou Grimmovou 12 ročného Pepíka a 10 ročného Toníka, s druhou manželkou, Slovenkou, známou podnikateľkou, majú trojročnú vnučku Ľudmilu Lauru a dvojročné dvojčatá - chlapcov.

Dnes stále príťažlivá herečka venuje svoj čas práve vnúčatám a manželovi.

Aha, to ukradnuté, dnes nepoužiteľné rúško z filmu! Anonymný zlodej ho, spolu s róbou, pred časom vrátil policajtom.

