Sami nič nezmôžeme, hovorí aj osamelý pápež František

Utrpenie, samozrejme, existuje tisícročia, ale obvykle ho nestotožňujeme s dejmi, ktoré existujú okolo nás. Ale celosvetový koronavírus? Počkáme si na harmóniu a vzájomnú lásku Pozemšťanov, ktoré by azda zaručili dobrý výsledok?

Šokovaní sme ho začlenili do života. Statočne nosíme rúška, dojatí sme sledovali vyľudnené Námestie Sv.Petra s osamelou postavou Sv.otca Františka, jeho modlitby a smútok, zvony, ktoré sa o tomto čase nezvyknú ozývať, aj mimoriadne Urbi et Orbi. Z Vatikánu, kde už, podľa moderátora Gavendu, zomrelo aj viacero kňazov.

Psina zrejme tak skoro nebude, ale netreba ju ešte natrvalo škrtať zo životov. Hoci vari prišiel čas bez posmeškov si prečítať aj príhovory málo sledovanej blogerky pani Lichvárovej.

Nemusíte súhlasiť s jej videním sveta, ale zamyslieť sa nad jej myšlienkami neuškodí. Lebo na nový vírus, na rozdiel od vírusu nenávisti, ktorý tak často ľudstvom lomcuje, tento vírus ničí ľudské korpusy.

Ateisti a bývalí komunisti sa pro domo vzbúria, lebo aj oni potrebujú niečomu veriť. Je možné, že aj hlúpostiam Lenisko-stalinskej úderky "Poručíme větru, dešti". Keby tak mohli znovu posielať neveriacich do lágrov na Sibíri, v bývalom Československu aspoň do Jáchymova, etc. Ešte si, podaktorí, tie wellnes centrá pamätajú, v rokoch po víťaznom februári ich spoznal každý druhý inteligent.

Je jar. Začali mi kvitnúť vianočné kaktusy. Normálne, nie?

Budeme sa nimi nadchýnať miesto Veľkonočných obradov a v domácej ilegalite si možno vychutnáme chlebík s maslom a cibuľou. S rúškami, ale azda čistejší ako inokedy.

V benátskych kanáloch vraj znovu začali plávať ryby.