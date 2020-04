Ja nie som vaša starká, Erik Tomáš

Nie sú to ani dva roky, čo vstúpil do strany Smer - SD. Dnes, v kliatbe koronavírusu, po mesiaci novej vlády, má, podľa vzoru tútora Roberta, len plné ústa kritiky a výčitiek. Nenávisť a zloba padajú z neho ako jedovaté hady

Pretože nemá nič podstatné, čo by im vytkol, a vlastne o to mu, akože sociálnemu demokratovi zo Smeru ani nejde, naváža sa do neutajovaných mini sporov medzi premiérom a Sulíkom. Trápne. Neváhal sa zapojiť do odporného divadielka o nás, starých ľuďoch.

Čo ste pre nás spravili za dvanásť rokov vy? Rovesníci, ktorí celý život pracovali, si nemôžu zo svojich dôchodkov zaplatiť pobyt vo väčšine domovov opatrovateľských služieb a v rodinách preto často dochádza medzi nimi a potomkami k napätiu a často k hádkam a rozpadu rozvetvených rodinných spoločenstiev. Dotýka sa to aj mladých rodín, ktorých výdavky sú také veľké, že je nemožné prispievať na staré mamy a starých otcov. Témy živorenia starých ľudí sa ani nedotýkajte, mladý človek. Vy žijete medzi takými, ktorí nás, starých ľudí, iba okrádali, aby sami žili v najmodernejších palácoch plus vo viacerých haciendách v zahraničí, alebo sa prevážali s Kočnerom po niektorom mori.

Viete, kto je to Kočner? Už neviete? Zsuzsová? Opýtajte sa hoci kolegu Blanára, či o nej niekedy počul. Určite nie. Našťastie v televíznej debate s novým ministrom zahraničia, kde si tiež trápne otváral "dušu", ani náhodou neuspel.

Vy zrejme vôbec nechcete tušiť ani to, kto bol Ján Kuciak a jeho priateľka Martina.

Vy ste sa nikdy neváhali zapojiť do nijakého odporného divadla vášho šéfa, možno ste mu ich scenáre práve vy pomáhali vytvárať.

Mimochodom, čo vy viete o Rómoch, ktorým akože závidíte "prehnanú" Matovičovu starostlivosť? Čo ste pre ich pozdvihnutie spravili vy, takzvaní sociálni demokrati? Že niektoré osady žijú na smetiskách a páchajú trestné činy, nesie zodpovednosť aj dlhoročná vláda vášho straníckeho šéfa a jeho potrimiskári.

Viete, že to boli aj vaši predchodcovia menom komunisti, ktorí v roku1958 prijali v parlamente zákon o trvalom usídlení kočovníkov? V roku 1959 urobili úradníci súpis kočujúcich osôb, ktorých bolo 50 tisíc. Boli to olašskí Rómovia. Viac sa nesmeli pohnúť z miesta, kone a povozy im zadržali, a s nimi sa zviezli cirkusy, lunaparky a iné ľudové atrakcie.

Väčšina Rómov začala pýtať byty, ktoré nepripravené etnikum ničilo. Boli a sú, samozrejme, výnimky a tých by si mala nová vláda ceniť. Nehovoriac o tom, že je jej povinnosťou podať im ruku vo všetkých oblastiach života.

A starenky a starci? Mnohí vravia, že sa im nechce žiť. Po vládach, čo tu panovali, sa nečudujem.

K tejto - Matovičovej - môžem mať výhrady, ale držím jej päste. A som rada, že nie som vaša starká.