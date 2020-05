Poslanec Karahuta má asistentku preverenú rovno predsedom

Niektorí nevedia zabudnúť, že komunikoval s dievčaťom zo stále nedopraného Čistého dňa. Niektorým prekáža, že podporil vernú dušu Mariana Kočnera, Ajušku Zs. Nejaké staré fotografie s mafiánmi, to je u nás, ako sa vraví, malina.

Nášmu ľudu však pri vyslovení mena niektorých chlapov zídu na myseľ sviňačiny. Intelektuáli namiesto sviňačín používajú slovné spojenie "sex je mocná čarodejnica", a jeho voličky sú jeho výkonmi a spôsobom života také nadšené, že by rovno použili vetu zo Shakespearovej komédie Skrotenie zlej ženy: "Tu je moja ruka, tak nech po nej chodí". No, neviem, či by použili výraz "ruka".

Zo 16 miesta volebnej kandidátky Sme rodina prišiel do parlamentu vraj veľmi šikovný pán Jaroslav Dr.Karahuta s cieľom zveľadiť pôdohospodárstvo najmä v prekrásnom kraji Horného Zemplína, lebo to je kraj jeho srdcu najbližší. Jeho prioritami sú poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Ale kde v Bratislave vzdelanec zďaleka nájde pracovitú asistentku so sklonom vŕtať sa v zemine, okopávať, sadiť, plieť, polievať? No, nenájde. Našťastie predseda Boris, ako vždy, pomohol.

Krásna Natália Tóthová je to pravé orechové pre pána poslanca, Boris to vie, Boris vždy vie, ako na baby a vec. Ovláda zrejme päť prikázaní správnych mužov. Tu sú:

1. Nečakať na mimoriadne okolnosti.

2. Zobrať si všetko po čom ON túži.

3. Hoci len tak, pre rozkoš okamihu.

4. Žiť si len tak z chvíle na chvíľu, bez problémov a výčitiek.

5. Alibi netreba, treba, hoci s desiatimi deťmi, ostať slobodným mládencom.

Krásnej Natálii bude poslanec Karahuta platiť do troch tisíc eur. A že prečo práve Natália? Jednak už raz z vlaku skutočne videla pole, jednak bola pred rokmi na pracovnom zájazde s pánom predsedom. Rada na to spomína. Tu sú jej slová, celebrita ich rada poskytla.

"S Borisom sme boli v Miami v zime 2013. Áno, zblížili sme sa aj intímne. Boris bol v posteli dosť dobrý, je veľmi obdarený, ale centimetre neprezradím".

Fakticky, Danko číslo 2 má byť na čo hrdý.

U nás je to tak. Aj počas C - 19.