Priateľka Veronika, rodená Bratislavčanka, žije už tri roky v penzióne 150 km od rodného mesta. Jej potomkovia chceli komfortný "trojizbák", ale bez nej. A v Bratislave sú penzióny pre dôchodcov drahé.Veronika mala v nedeľu 92.

Pretože priateľka sa narodila roku 1928 v rodine vzdelancov, bola zvyknutá dodržiavať pravidlá slušného správania sa. Aj preto som chcela použiť klasickú gratuláciu. Zdobený list. V správnom čase pre dôchodcov som zašla do blízkeho Teska, napísala vinšovanie, a list doteraz leží na stole.

Ja totiž v tomto neľahkom čase na slovo poslúcham mladého premiéra. Vyváram a žehlím rúška, a okrem vyhradených možností pohybu vonku, sedím doma na vyše osemdesiatročných sedacích svaloch.

Poštové známky predávajú výlučne na poštách. Najbližšia pošta je ďaleko. Ako ohrozený druh, čo pán premiér nikdy nezabudne zdôrazniť, tam radšej nejdem.

Máme novú vládu, možno ministrovi spojov konečne napadne tie maličké obrázky, ktoré treba na list nalepiť, dovoliť predávať aj mimo pôšt. Kedysi bývali v každej trafike.

Vyhľadala som, ktože je to teraz kompetentný minister dopravy a spojov. Reku, spýtam sa, čo plánuje aj s našimi životmi. Pre nás dôchodcov je už, žiaľ, poštová známka dôležitejšia ako bola pre "božského" Roba diaľnica do Košíc, po ktorej od sľubovaného roku 2010 nikto nejazdí.

Ministrom je nominant strany Sme rodina Andrej Doležal. Do funkcie ho prezidentka Čaputová vymenovala 21.marca. Podľa jeho vlastných slov "Boris nechcel tajtrlíka, preto si vybral mňa". Pán minister pracoval v televízii Markíza, v televízii Joj, aj v RTVS ako technický riaditeľ. Nech nás Pánboh poteší, známky predajné mimo pôšt si môžeme nakresliť. Má vraj "zručnosti v oblasti spájania kultúrne, regionálne i odborne rozdielnych pracovných štruktúr v spoločnosti", a to je čo? Žeby čosi podľa vzoru Kollár?

Ďalším, kto by prichádzal do úvahy, mohol byť generálny riaditeľ Slovenskej pošty Peter Helexa. Mohol. Lebo ho nový pán minister odvolal, lenže kvôli C-19 ho ponecháva na pracovisku do 1.júna. Novým generálom bude od 1.júna Martin Ľupták. Pán Ľupták je aj bloger, na toho sa obrátim.

My, starí ľudia, poslúchame, pán premiér. A mobily máme niektorí tiež, lebo takto by ste mohli spolu s horeuvedenými pánmi oponovať. A potom tá slušnosť a zachovanie úcty s možnosťou poslať parádnu gratuláciu poštou je tradícia ešte z prvého Československa.

Veď viete. Ale hrozím sa toho, že neviete.

Tajtrlík je po slovensky pajác, šašo