Peter Pellegrini sa sťažuje

"Bol by som rád, keby sa mi vrátila chuť a entuziazmus chodiť do práce. Teraz som v kŕči a v strese", hovorí. Máme ho ľutovať? Veď na rozdiel od mnohých občanov je to bohatý muž, čo mal za ostatných dvadsať rokov samé dobré fleky.

Pritom ani nevieme, či sa príliš narobil. Videli sme len to, že do 18.marca 2018, zdvorilo a bez problémov pritakával súdruhovi šéfovi z Topoľčian.

Lenže duchom slobodní a dlho žijúci občania veľa pamätajú, a nemienia na nič z toho zabudnúť. Dokonca to chcú pripomínať tým teraz dorastajúcim. Lebo tak sa im vidí, že v súčasnosti fungujúci politici budú o deň o dva tvrdiť, že skutočnú životnú pravdu prinášajú len oni. A pritom by chceli poprevracať svet podľa svojich túžob byť v očiach národa jedinečnými hrdinami. Takých tu už bolo.

Po roku 1939 jedni "víťazi" striedali druhých. Praotcovia nechali vyvraždiť vlastných občanov (páni poslanci z ĽSNS si spomenú, však), niektorí otcovia strieľali vlastných na hraniciach a v akejsi zvrátenej eufórii súdili aj bývalých hrdinov Povstania vo vykonštruovaných procesoch. Posielali ich do socialistických väzení, prípadne ich vešali a strieľali, k čomu im klamstvami nainfikovaná akože robotnícka trieda tlieskala, skandovala a podpisovala petície za ich usmrtenie.

Po ruskej invázii nastala sivá normalizácia, akýsi čas stojatého nebytia s chvíľkami radosti nákupu v istom Tuzexe, na čo si aj niektorí dnešní politickí činovníci akiste radi spomenú. Bývalí najvyšší a ich manželky nakupovali vo vybraných diplomatických predajniach.

Cirkev mala vtedy skutočných hrdinov, ktorí sa z väzení vracali zmučení, a, hoci niektorí takzvane zlyhali, tajná cirkev dokázala pripraviť v roku1988 známy Veľký piatok, samozrejme, s patričnými dôsledkami.

Po Novembri "Otec zakladateľ" nového Slovenska, dnes adresa Elektra, ten, čo prešiel konkurzom VPN, čo nevidieť vyrobil zo Slovenska čiernu dieru Európy.

Rovnako v demokratických voľbách zvolili občania Smer a ťažkopádneho Mečiara nahradil rafinovaný a bystrý špekulant Robert F. A s ním sa vyvalila najväčšia špina nášho malého sveta, a ktovie, čo všetko sa ešte vyvalí.

A teraz sa hlási o slovo Peter Pellegrini dúfajúc, že sa mu podarí nemožné.

Ako zareagujú Obyčajní ľudia aj s osobnosťami?