"Radšej budem sedieť smutná v Mercedese, ako veselá v autobuse"

povedala svojho času Petra Krištúfková, ktorú na návrh ministra Krajniaka včera odobrila vláda vo funkcii splnomocnenkyne pre podporu rodiny. Zdržali sa vicepremiérka Remišová a ministerka Kolíková (Za ľudí). Nečudo.

Skrátka istí ľudia by na niektoré funkcie ani nemali siahať. Hoci by boli špeciálne pre nich vymyslené

Petra K. pochádza z váženej rodiny, až je človeku ľúto, že (vďaka mejkapu) ešte stále fešná zlatokopka s ohľadom na ňu radšej nečuší ako voš pod chrastou. Hoci včera prvý zo zradcov Smeru pre neho príznačne alibisticky odtušil: "Je to účelové, ale osobu pani Krištúfkovej nebudem komentovať, nepoznám jej minulosť, je to zodpovednosť Sme rodina". Nemalo to byť len poďakovanie za nedávnu televíznu repliku Borisa Kollára, že drží pánovi Pellegrinimu palce?!

Zakladateľ budúcej novej strany je zrejme jediný, ktorý nevie, že bola Diničova, Havašiova aj Ondrejčákova (Piťova), ktorú vraj, navyše po "rodinnej" hádke s Kollárom, tíšil "mierotvorca" Kočner.

Včera na tlačovke nová splnomocnenkyňa oponovala: "Nerozumiem otázke. Nestretávali sme sa".

Veď ako inak? Ani pani Jankovská onoho mafiánskeho zlosyna nikdy nevidela a nepočula.

A čo to vlastne bude robiť Petra K. v novej funkcii, keď to presne netuší ani pán minister. Pán minister vie iba to, že má upozorňovať na diery v sociálnom systéme.

V aute so šoférom.

Na slovenských cestách, čoby nie?