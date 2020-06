Už ste blahoželali Mgr.Kollárovi k jedenástemu potomkovi?

Na tomto našom Slovensku žijú samí intelektuáli. Do jedného sa vzrušujú nad magisterským titulom jedného z troch najdôležitejších ústavných činiteľov, ako by to v jeho prípade niečo znamenalo. Ani to srdce, ktorým sa vystatoval,

nie je jeho najdôležitejší orgán.

Áno, pani Záborská, je to iný orgán, ktorý je pre Vašich kolegov a voličov z akejsi prehnanej bázne nahlas nepomenovaný, ale od vekov druhý najdôležitejší pri tvorbe nového človiečika, a možno by ste ho aj vo Vašich kruhoch mali konečne odtajniť, hoci teraz, keď už máte, čo ste chceli, vari ani netreba.

Takže, ráčte mi všetci prepáčiť, že prinášam túto bulvárnu správu, ale robím to práve v tomto časopriestore s neskrývanou radosťou. Veď čo už je nejaký magister (už ho majiteľ, teatrálne, rovno pred kamerami ukryl), veď on je predovšetkým rodinný priateľ všetkých Boris Kollár. Skrátka Sme rodina.

Mirka (umelecké meno vraj Miriam) správu uvádza doslova takto: "Náš malinký Markus, narodený 7.mája 2020, 3 100 g a 49 cm" je teda 11.dieťa šéfa nášho parlamentu. A v poradí desiata žena (39). Veď vlani v septembri sa viackrát vyjadril, že ďalšieho potomka nevylučuje: "U mňa človek nikdy nevie, ani ja to nikdy neviem dopredu, je mi to prirodzenejšie ako nové topánky".

Ako dumám, tak dumám, nechápem, že tento životný poriadok súčasného predsedu parlamentu môže vyhovovať už vlastne spomenutej Kresťanskej únii pani doktorky Záborskej, ale aj ďalším spriazneným politikom súčasnej vládnej koalície. "Najväčšiu lásku svojho života si každá žena porodí sama" vyslovila nová matka z Levíc, ktorá má už dve dcérky s bývalým partnerom.

Nech si túto úvahu vysvetlí každý ako chce.

Tiež to asi patrí k Land Roveru od otecka Kollára.