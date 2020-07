Pred 5 rokmi odišiel aristokrat ducha, prvý ponovembrový minister kultúry

Ladislav Chudík sa v roku 1924 narodil v malom Hronci pri Banskej Bystrici. Študoval na filozofickej fakulte bratislavskej univerzity, aj na dramatickom oddelení Štátneho konzervatória v Bratislave. Od roku 1946 člen Novej scény,

neskôr, už v činohre SND sa stal predstaviteľom veľkých úloh. Zverovali mu ich všetci režiséri, najväčšmi si zrejme rozumel s Jozefom Budským. Pre tých divákov, ktorí videli Čiernu komédiu v roku 1968 v pozoruhodnej réžii Miloša Pietora, ostane nezabudnuteľným komikom, možno aj s prihliadnutím na postavu Ala Lewisa v Mikulíkovej réžii Zlatých chlapcov.

Pán Chudík bol intelektuálny herec, a, hoci mu najznámejšia postava pre všetkých českých a slovenských divákov dopredu zabezpečovala televíznu nesmrteľnosť v Nemocnici na kraji mesta v postave primára Sovu z roku 1982, dokázal aj v nej rozozvučať mnohovrstvové tóny Dietlovej dramatickej postavy.

Od roku 1949 vyučoval študentov v Štátnom konzervatóriu, od 1954 až do roku 1984 na VŠMU. Postupom šialených rokov normalizácie svojimi postojmi pomáhal žiť aj ľuďom nešťastným z prázdnoty života a neustálej okupácie.

Napokon, po Novembri 1989 sa na tri mesiace stal ministrom kultúry, a sám sa tohto postu zo zdravotných dôvodov vzdal.

Kto mal šťastie, ešte ho vídal a vítal v úspešnej Tančiarni.

Svojimi životnými postojmi povzbudzoval, aj učil žiť všetky vekové kategórie.

P.S. Majster Chudík by bol prekvapený ministerkami kultúry Slovenskej republiky po roku 2018. Držal by im akiste päste, veď sám spolupracoval na Novej scéne zrejme s najväčšou slovenskou režisérkou, predčasne zosnulou Dr.Magdou Lokvencovou - Husákovou.

Prvú, zbehnutú z rodnej strany, ktorú si expremiér Pellegrini priviedol z Banskej Bystrice, by obišiel mlčaním. S druhou, peknou pani Milanovou, ktorá má rada jazdu na koni, venovala sa koňom, trénovala mladých jazdcov a viedla hipoterapiu, by to bolo na dlhšie. Študovala na Pedagogickej fakulte, pracovala ako učiteľka, projektová manažérka. V Národnej rade bola náhradníčkou za poslanca Viskupiča (OĽANO), poslanecký sľub zložila 30. januára 2018. V Národnej rade bola podpredsedníčka Výboru NR SR pre kultúru a médiá, venovala sa témam ochrany kultúrnych pamiatok, financovaniu kultúry a umenia a podpory dojčenia. Hnutie OĽANO ju nominovalo na post ministerky kultúry. 21.marca 2020 bola vymenovaná.

V roku 2012 jej vyšli vo vydavateľstve Perfekt Dejiny statočného národa slovenského (pre deti a mládež).