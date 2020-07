Kedy začnete v parlamente aj s prevýchovou mužov, pani Záborská?

Ožratý manžel sa dovalí domov a po vykopnutí dverí rozplače 1,2,3,4,5 rozospatých potomkov. Ak ich nevyhodí na ulicu, zamkne potomstvo v pivnici. Kým vbehne do spálne, schytí kutáč, ak by sa žena vzpierala manželskej povinnosti.

Manželka nestihne ceknúť, a už sa nad ňou vzpína bujačisko. Aká neha, aké bozky, aká láska?

-A kde je pivo?- zahučí chlap. -A spať mám ísť hladný? Čo si ty za ženu, ty...- začne ju mučiť nevyberanými prívlastkami, kým žena prosí, aby ju pustil ratovať deti.

Poznáme aj také prípady, vážené poslankyne a poslanci. Namiesto čo najtvrdšieho interrupčného zákona a vášho moralizovania na tému kompletnej rodiny zloženej výlučne z muža a ženy by ste pre slovenských nespratných chlapov mali navrhnúť a odsúhlasiť kurzy obcovania manželov v kresťanských rodinách. Nie vymýšľať internáty pre osamelé tehotné ženy, ako už neraz pani poslankyňa Záborská zamiešala do svojich vyjadrení. To nevyrieši otrasnú vzťahovú situáciu aj v kresťanských rodinách. Osamelá žena, hoci len s jedným dieťaťom neprestane žiť. Ani s vašim pričinením. Bude túžiť po partnerovi a môže sa dostať do ďalších situácií, plných komplikácií, k ďalšiemu partnerovi, ktorý urobí zasa to najjednoduchšie - ďalšie dieťa, a možno bez lásky.

Ste zatvorení v parlamente. Nevidíte, ako my, obyčajní občania, ako sa ťahajú, povedzme z potravín s nákupom a niekoľkými deťmi za sebou. Sú ešte mladé, a už zničené mnohými pôrodmi a kojením a praním nekonečných kopcov plienok a bielizne. Sú to mnohodetné mladé matky, nainfikované aj vašimi teóriami, lebo ani o ochrane pred nechceným otehotnením s nimi nehovoríte.

V konečnom dôsledku vám nejde o deti, ale o presadenie vašich názorov, získanie väčšej moci a ovládanie čo najväčšej časti spoločnosti. A poslanecké výhody.