Keď je núdza najväčšia, ČT24 najbližšia

Pri prvom výročí nástupu do funkcie prezidentky Slovenskej republiky dostala naša pani prezidentka na stredu 15.júla od ČT24 pozvanie na 45 minútový rozhovor. Pani Čaputová prijala od redaktorky Witowskej aj mierne záludnú otázku:

"Ste spokojná s novou vládou"?

Napriek tomu, že dnes by sme sa pri odpovedi na danú otázku všetci, ktorým na slušnom Slovensku záleží, najradšej schovali do myšej diery, pani prezidentka s pre ňu príznačným nadhľadom odpovedala: "Očakávania na vysoké štandardy vlády zostávajú nenaplnené". To ešte netušila, že po Dankovi, Kollárovi a ministrovi školstva ju vo štvrtok čaká najtrápnejšie prekvapenie: podvod s diplomovkou premiéra Matoviča.

Veľké šťastie, že v tejto fašistami, komunistami, Mečiarom a Ficom dlhodobo sužovanej krajinke (nesmieme zabudnúť na Kotlebových "intelektuálov") je naša pani prezidentka špeciálny úkaz "kríženia" zásadového vzdelanca s príťažlivým vzorom dámy 21.storočia. Sudičky, ktoré boli pri jej narodení, si zaslúžia naše uznanie!

Dnes, keď sa už môžeme od hanby nad premiérovou úrovňou, ruku v ruke s predsedom parlamentu, zamknúť na tri zámky a dumať, či je aj hlúposť boží dar, prajme voličom Oľano a Sme rodina do predčasných volieb, aby sa pokúsili myslieť.