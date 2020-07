Prečo sa pán Kiska nepasoval s „morálnymi velikánmi“

(Bol predsa prezident, ktorého Fico s výdatnou pomocou ostatných, aj pána Pellegriniho, pri každej príležitosti zhadzoval). A pán Fico, lebo sa nestal prezidentom ani predsedom ústavného súdu, nosí v sebe vytrvalú nenávisť. Použil preto všetky možnosti, aby z prezidenta vyrobil trojhlavého „draka“, ktorý by bol schopný vypúšťať oheň a síru na slovenské deti. Podarilo sa. Ledva sa Za ľudí dostala do parlamentu.

Kiskovcom uškodil aj fakt, že s takým priepastným rozdielom musel ísť do rokovania so Sme rodina. To zoskupenie zlatokopov mužského aj ženského rodu, podozrivých z priateľských a mileneckých vzťahov s osobami, namočenými do rôznych špinavostí, mohlo vyvolať volebnú pomätenosť len u rovnako zmýšľajúcich.