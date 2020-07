Najinteligentnejšia správa sezóny,ktorá vôbec nie je uhorková

Prišlo vytúžené leto. Svieti slnko. Nielen svieti, páli. Napálilo sa až do 36 ° Celsia. Ľudia veľkí aj malí, vrátane najohrozenejšej premnoženej skupiny, húfne navštevujú drahé kúpaliská, rieky, plesá, jazerá a iné vodné plochy.

Vyrážajú do lesov, navštevujú pamätihodnosti, v mestách sa osviežujú vo fontánach, zmrzlinu nakupujú po kilách, celé rodiny vyťahujú bicykle a tí, ktorí bicykle nevlastnia, nasadajú do áut a smerujú do našich veľhôr, aby si tam navzájom prekážali, nadávali si a zabúdali na minulé aj súčasnú vládu, ktorú už ani nestojí za to ohovárať.

Veľmi radostne a zdĺhavo čítali k obrázkovým záznamom moderátori prvých večerných správ na Markíze ako prvú najinteresantnejšiu a najšokujúcejšiu správu v utorok dňa 28. júla, roku 2020, pánov Matoviča a Kollára. Áno, prišlo leto! Niet nad televíznych intelektuálov, našťastie bez rúšok, lebo však na rúška ktovie či dali tí dvaja zasa príkaz alebo ho odvolali, lebo ktože si všetky tie príkazy a zákazy môže z večera do rána a naopak pamätať.

Správa z Aktualít: Slovensko požiadalo o tri milióny vakcín proti koronavírusu. Bude k nim však treba prirátať ďalších prinajmenej tisíc pre nakazených z preplnených vodných plôch a tatranských chodníkov.

Každovečerné správy z masmédií obsahujú čoraz vyššie čísla novonakazených C-19, plus príhovor odborníka, týkajúci sa správneho ošetrenia kolabujúcich spoluobčanov bez šiltoviek a klobúkov. Ošetriť treba predovšetkým spálených alkoholikov, a to skôr ako sa rozhodnú zaplávať si.

Je leto, čarovné leto. Vidíte, a to nám musia ako najdôležitejšiu správu dňa oznamovať televízni moderátori.

Kto je tu vlastne pripečený?