Lesk a bieda kurtizán

je román istého Honoré de Balzaca, to len pre tých, ktorí to aj tak nikdy nevedeli, lebo však načo, nedá sa to zjesť ani vypiť, znásilniť ani zabiť. Napokon, veď kam by sme len už tie obete schovávali. Ešte sú ich plné hory,

lúky a utajené pivnice a sudy s rozloženými telami. Nenávidených okradnutých alebo vydieraných schopných aj menej schopných podnikateľov, aj kamarátov z mokrých štvrtí aj tichých barov, svedkov zverstiev manželov manželiek, ktoré sú možno dnes naše.

Možno jediná literatúra, čo poznáte, je Černákovo priznanie o primitívnom, hnusnom, bezprecedentnom vraždení na Horehroní a okolí. Čítanie našich celebrít zo smotánok a televíznych aj rozhlasových debát, nie nepodobných niektorým bývalým aj súčasným zástupcom národa pod taktovkou neosobností predtým aj teraz.

Naše kurtizány sú na rozdiel od tých spred dvesto rokov bez lesku. Zato duchovnou biedou sú pokryté ako korytnačky panciermi, neogabané navonok aj vnútri, rozvalené v nových kreslách akejkoľvek im prospešnej ideológie pod taktovkami neosobností predtým aj teraz.

Istý pán šéf klubu 500 žiadal vládu, aby navýšila pomoc firmám takýmto spôsobom: "Doboha, tak načo tam liezol?" Myslel akiste vlastnú výhradu k nástupu predsedu vlády do funkcie, pričom moja otázka znie: "Ktorého boha máte na mysli, pán Soták"?