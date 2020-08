Obklopený soškami Panny Márie, niekoľkých ďalších svätých, anjelikov a umelými kvetmi, s rozžiarenou tvárou. To je jeden z premnožených jasnovidcov, liečiteľov , súčasných prognostikov vášho bytia, ľuďom prospešnejší ako lekár.

Neporadí vám, čo s mužom, ktorý vám obíja hlavu o stenu, ale vďačne pomôže v komunikácii s duchmi a anjelmi, dokonca vám poradí, ako byť s nimi zadobre. Vedeli ste, že je prospešné vyložiť im večer za okno pohár s kávou? Vraj im chutí. No a potom zariadia ochranu vášho domu s popisným číslom, aj auto s poznávacou značkou, a nielen to. Môžete jasnovidcovi nadiktovať aj čísla domov vašich susedov a áut príbuzných, požiadať o prijatie do zamestnania a školy, vypočuť si klebety o susedách, čo vám chcú "porobiť", ale on poradí...atď.

Vy musíte len prosiť o "polepšenie" tých, ktorí ešte nie sú osvietení natoľko, aby zavolali im, povolaným a vyvoleným. Čakajú na známych číslach, niektorí s lesknúcimi prsteňmi a reťazami, niektorí, priamo pred vašim pohľadom upretým na obrazovku, zvláštnymi pohybmi komunikujú s vašim 200 kilometrov vzdialeným kolenom, žlčníkom, boľavým uchom a okamžite ho liečia. A na otázku "lepšie?" pacient odpovedá, že tak trochu. Zlatoprstý už pokračuje: "A ďalej, čo vás ešte trápi"? A lieči, lieči, lieči.

A odrazu šok.

Od Boha jasnozrivý ďakuje komunistom, že nebyť ich, nemali by sme skvelé paneláky, v ktorých sa tak radostne žije (hoci v bytových jadrách, v ktorých dokonca máte záchod v kuchyni!).

Ale televízne obrazovky, cez ktoré čaruje, si mohol len nakresliť.