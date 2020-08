Keby sa láska vždy nezopsula na svoj pravý opak, bolo by im, možno, hej. Aké úžasné by bolo znovu žiť v rozprávke, v ktorej by pred trónom kráľa Roberta opäť ležal šašo Erik a podkladal mu dlane, aby po nich chodil.

Ale láska sa psuje a odrazu nájdete v printovej tlači šokujúcu snímku prepytujem zradcu Erika v takmer vrúcnom objatí s novým šéfom. Zrejme zbožňovania hodným pánom Petrom z Hlasu, a čuduj sa svete, vraj pred cestou na dovolenku, no, neteší vás to? Vyzerá to tak, že Erik bude dvojitý agent a už vymýšľa, ako tromfnúť pána Igora v predčasných voľbách a s kompletnou partiou ho poraziť. Lebo ctihodný Izidorov syn Ján už ďalšiu vilu len tak ľahko OľaNo ľuďom nepredhodí.

Čo vy na to, voliči slovenskí? Veď aj v minulosti ste sa rýchlo vyrovnávali s daným stavom. Napríklad páni veľkomožní a dereše, nie?

A tu sobota a oslavy. Erik posmutnie.

Miesto osláv vojna gangov. Hoci Hlasisti v B.Bystrici a pôvodný Smer v Kremničke.

Lenže mŕtvych si pripomíname v novembri, to neviete, Ficovci?

Kremnička je miesto, kde po potlačení Povstania nemeckí vojaci a slovenskí gardisti zavraždili aj môjho sedemročného kamaráta, syna detského lekára. S rodičmi, pravdaže.

Počas exhumácie obetí primár (ešte zo starej nemocnice) Petelen oznámil, že kučeravý chlapček, ktorého dobre poznal, mal celkom biele vlasy. Počula som ho, prilepená na rádiu.

Čo ste tam hľadali aj s vašou suitou?

Jej časť sa tam predvádzala v rifliach. Super úcta, ak ste tam šli preto, to sa vám uprieť nedá.

Napokon aj premiér sa najradšej predvádza v rifliach a teniskách, tak čo?!

Len, aby ste raz neboli všetci v jednom vreci.