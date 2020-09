Aktuálne Spomienky na budúcnosť

Erich von Däniken je švajčiarsky spisovateľ, propagujúci hypotézy o starovekých kozmonautoch. V roku 1969, keď sa v Česku už mohlo, a na Slovensku v roku 1971, keď sa ešte smelo, vyšli v prekladoch jeho Spomienky na budúcnosť.

Názov je metaforou na existenciu mimozemských civilizácií na Zemi.

V tejto chvíli ide o barličku na premostenie k budúcnosti v našej krajinke, na vládu Petra Pellegriniho, ktorého si ľud zvolí, keď "mimozemšťan" Matovič v objatí s erotomanom Kollárom prešustrujú so svojimi exotickými poslancami božie dary, čo im ani nevedno ako spadli do lona.

Spomienky na budúcnosť pripomínajú Mečiarovo a Ficovo šafárenie s únosmi a vraždami, ale aj Pelleho dlhoročný výnosný život so Smerom, z ktorého vznikol nemastný neslaný Hlas so zbehom Tomášom, ktorý v ostatnej dobe Smeru zaskakoval v "odborných" televíznych a iných debatách Smer v čomkoľvek. Tomáš totiž nič iné nevie. Len rozkladať. Aj bývalí komunisti len rozkladali všetko hoci len minimálne užitočné, a boli by radi robili to isté, keby to boli bývali vedeli.

Súčasný šéf Hlasu doteraz tiež nič užitočné nepriniesol (aj dve bývalé ministerky sú skôr na škodu ako na osoh. Jedna dobabrala kultúru, druhá pokračovala v Kaliňákových podvodoch a klamstvách a opálený bývalý všeličo Raši zrejme venuje príliš veľa času soláriu.

Ale "našťastie" Slovensko obýva väčšina občanov, ktorá nevie, čo robí a koho volí, ale neprestane, kým to nedosiahne.

Nebojte sa, bývalí Husákovi pionieri, Pelle príde, lebo si ho zvolíte.