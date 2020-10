Kočky, vy viete, čo je orálny sex?

Spýtala sa stará dáma s maturitou z roku 1943. Bolo to už pred pár rokmi, keď si pozvala osláviť deväťdesiatku svoje tri bývalé spolužiačky. Prišli síce štyri, pretože Irenku doviezla na vozíčku opatrovateľka. Pri otázke zrumenela

-Čo vám to napadlo, pani Júlia?- dovolila si spýtať sa do ticha.

-Ale, Lucka, viete, ako je to s naším spaním. Predvčerom som sa zobudila o jednej a nie a nie zaspať. Pustila som si toto moja malé rádijko a tam sa dvaja o tom zhovárali. O tom orálnom sexe. A ja neviem, čo to je.

Prvá sa ozvala spolužiačka Blanka, vždy bola najvšetečnejšia z triedy. Dokonca chcela ujsť z domu do Povstania, ale mama ju preplieskala, že treba miešať slivkový lekvár. -A čo si sa dozvedela?

-Nič som sa nedozvedela, asi som znovu zaspala. Už som len počula Duchoňa, ako spieva, že v dolinách nie sú zamknuté brány, - zlostila sa na seba stará dáma.

-To je škoda! Mňa by to celkom zaujímalo,- pridala sa Irenka. -Nikdy som o tom nepočula, a pritom, veď viete, mňa všetko nové zaujíma. Vy,- obrátila sa na opatrovateľku Luciu. -Máte len šesťdesiatštyri, vy to určite viete!

Pani Lucia znovu zrumenela, ale spamätala sa pomerne rýchlo. Urovnávala si v hlave nejaké dôstojné odpovede a pritom nalievala do pohárov po hlte šampanského. Ona sama vypila už pohár minerálky, ale hrdlo bolo stále akési vysušené.

Čo to tým babkám napadlo akurát na narodeniny pani bývalej hlavnej účtovníčky JRD? Konečne sa odvážila:

-Teta, vy určite viete, čo je to orála, však?- A začala sa modliť tú starú známu modlitbičku: Anjeličku, môj strážničku, opatruj moju dušičku.

Po dlhej chvíli ticha, vypití hltov šampanského na zdravie oslávenkyne, sa ozvala dovtedy mĺkva pani Zlata: -Orála? Ja som to mala v krížovke,- víťazoslávne dodala.

Pani opatrovateľka sa veľmi potešila, teraz môže svoje trápenie preniesť na pani Zlaticu. Napokon bola riaditeľkou v materskej škole, starenkám rozumie.

-Orála je ústna hláska, milé kočky.

Opatrovateľka Lucia tiež prikývla a takmer cítila, ako jej padá kameň zo srdca.

Ale oslávenkyňa nebola spokojná, vraj čo to má spoločné so sexom?

- Už sa nikdy nedozviem, čo je to ten orálny sex,- hundrala. -Môžete pokrájať tortu, Lucia?