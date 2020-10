Usporiadateľ dieťaťu "Zakrič Matovič je k...t"

"Áno, bol som tam" reagoval spevák Pavol Drapák po proteste pred Úradom vlády. "Dodržal som všetky bezpečnostné opatrenia, mal som rúško, nezgrupoval som sa, maximálne sme boli pri sebe dvaja - traja ľudia".

S manželkou Janette vraj zažili vodné delo na Hviezdoslavovom námestí v roku 1988. "Delo nikdy nerieši veci, pokiaľ sú iné veci k dispozícii". Žeby tými inými vecami myslel niekoho, kto nosí na krku hlavu nielen na nosenie čiapky? Pán Drapák ďalej hovoril: "Tých ultras tam bolo pár, boli bežní ľudia, bolo to skreslené."

Bolo skreslené aj videom dokumentované vytŕhanie a rozbíjanie dlažobných kociek, lezenie a lomcovanie bránou a aj obrazom zachytené ďalšie nehoráznosti, ktoré sme videli na vlastné oči vo večerných správach? Napríklad rodičia s deťmi, s ktorými manipulovali "usporiadatelia"? (Viď titulok).

"Keď sa hádžu dlaždice do policajtov, to odsudzujem, to sa nemá, ja som za pokojné riešenie situácie, ale vo svete boli iné opice, u nás to bolo nič" a ešte dodal, že oproti protestom vo svete to bola iba taká prechádzka ružovou záhradou.

Každý má právo na svoj názor, ale väčšina najmä televíznych divákov musela odsúdiť zneužívanie 7 - 8 ročných detí na reprodukovanie "myšlienok" oných dutých hláv, ktoré síce nevedia čo chcú, ale, ako sa zdá, neprestávajú, kým nedopadnú ako "hrdina" Kotleba.

Napriek tomu, že teraz má nielen kultúra stopku, pána Drapáka si mnohí pamätajú z Metalindy. Úprimne mu prajem, aby sa nestal terčom útoku podobných neľudí, akých sledoval na proteste pred Úradom vlády.

Lebo vo svete strieľajú rovnakí neľudia aj muzikantov na koncertoch.

A premiér? Možno si uvedomuje, akú pravdu mala pani Remišová na začiatku pandémie, keď tvrdila, že sme vo vojne.

Neviem, či aj on, ale mnohí sa z nej smiali.

.