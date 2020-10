Erik zo Smeru v stopách Erika t.č. z Hlasu

"Človeče Erik, veru áno" prihovoril sa podpredsedovi onej strany diabol, čo má v našej krajinke na starosti najväčšie zlo. Práve sa v TA 3 skončila relácia Pozrime sa na to. "Budeš lepší ako tvoj predchodca Erik T. t.č. v Hlase".

"Slovensko je malá, ale životaschopná krajinka. Rastú v nej chlapci ako ty. Dokázal si to, raz budeš predseda, Smer znovu zahviezdi a zem sa zatrasie menom Kaliňák. Začal si hádzať šestky, gratulujem, No, máte to v rodine, Preskočíte Pellegriniho.

-To by museli byť na všetkých stranách kociek samé šestky,- škodoradostne sa kdesi zasmial nepriateľ Pelle. -Náš Erik pozná nespočetne viac urážok, ako toto protekčné chapčisko.

"Nijaký strach, vyrobím ti šestiek, koľko budeš chcieť", podporoval diabol svojho nového chránenca. "Spýtaj sa strýka, kto mu našepkával všetky klamstvá, podvody a podrazy. Obdivujú ho až vo Vietname" rehotal sa diabol. "A ty tiež zbohatneš, ako strýko. Aj nové auto bude, ak budeš urážať a nadávať na vládu, ako dnes. A keby si mal predsa len problém, pošepkám Blahovi alebo nezničiteľným tárajom Kamenickému a dôchodcovi Richterovi, aby za teba zaskočili. Neboj sa, Erik číslo dva. Len si daj pozor, aby si sa nešmykol v nenávistnej kritike, ako dnes. Tá doktorka, na rozdiel od teba, veciam okolo problému s Covidom rozumela, a ďalší odborník tiež, aj táranie o premiérovi si fakticky prehnal. A vypytovať sa, čo to s tým testovaním, s tými paličkami v nosoch má znamenať, si si mal lepšie premyslieť. Samozrejme, že Smer by to všetko robil celkom inak, to je každému voličovi Smeru jasné, to netreba ani zdôrazňovať...- ukončil svoj príhovor diabol a pichol Erika číslo dva do prsta.

Zmluva s diablom sa ešte vždy podpisuje krvou.