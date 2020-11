Je dôležité byť na rovnakej ideovej lodi, ak ide o životy?

Vážení vy tam hore, čo o nás rozhodujete, dovoľte mi byť na chvíľku len samostatnou ľudskou jednotkou. Takže, prakticky som v lockdowne od Pellegriniho vlády (lekáreň, zdravotnícke zariadenie, najbližšie malé tesko, drogéria).

A rúško. A domov.

Nerobí mi to problém, v mojej knižnici boli aj do pandémie ešte nejaké neprečítané knihy. Čo si môže stará samotárka viac želať? Mimochodom, pán premiér, aj do schránky pre noviny chodím s rúškom, pričom sa snažím držať odstup aj od seba samej. Po príchode smer kúpeľňa, umývanie rúk špeciálnym mydlom. Po prečítaní novín detto.

Ale dnes som na pochybách, či neprežívam ďalší životný omyl. Zmiatli ma dve protichodné správy.

Rozhodnutá ísť sa dať otestovať, zvedavá, čo sa deje s mojím telom v čase jeho totálneho zmätku, vybrala som sa do náprotivnej školy. "Povídali, že mu hráli"! Ani do dvora som sa nedostala, vyzeralo to na 5 hodín čakania v daždi a vetre. A ľudia o pol storočia odo mňa mladší, natlačení jeden na druhom, sa ťahali až do môjho milovaného lesíka, kde obvykle stretávam len diviaky.

Zapnem t.v., že či, reku, nenaďabím na nejaké komornejšie centrum odberu. Nenaďabila som.

Vraciam sa k prvej avizovanej správe. Z TV 3 som sa dozvedela, že dôchodcovia nad 65 nemajú na testovanie chodiť (je to v podstate logické, už ich v robote netreba, nebudú brať peniaze mladým životaschopným pracujúcim).

Mierne som sa upokojila. Už za boľševika som si mohla zvyknúť, že pravá ruka nevie, čo robí ľavá, hoci tú pravú sme radšej nespomínali, lepšie bolo zvoliť slovo "druhú".

Internet mi nahodil inú správu. Od pondelka budú chodiť policajti kontrolovať (neviem, či pod bránami panelákov alebo kde, to som sa nedozvedela), že sa niektorí občania nedostavili na test, a teraz sa túlajú bez potvrdenia po uliciach.

Skúsim absolvovať test v nedeľu, nerada by som sa dostala do konfliktu s tými, čo nás majú chrániť.

V politike som si v nedeľu vypočula "novinku" poslanca Hlasu - SD Matúša Šutaja Eštoka "Igor prespal celé leto" ako by sme si to viacerí dávno nemysleli. Ešte to celkom dobre dopadlo.

Skúsila som, bola som druhá v poradí, zdravotníci boli mladí a milí a celé to trvalo 20 minút.

Mám pozitívnu skúsenosť a negatívny výsledok.