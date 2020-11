Matovič zrejme nie je len chlapčisko, ktoré skúša, čo všetko mu prejde

A nesnaží sa nám navravieť, že táto doba bude pamätná len spomienkami na mizerné zábery televíznych kameramanských elévov, ktorí svoju kreativitu predvádzali na obrazovke trikrát tristo krát len zasoplenými paličkami.

Zrejme aj premiér postrehol utekajúceho bývalého dôležitého prosiť o azyl, ale vrátili ho domov, aby ho so všetkými poctami, a ako zákon káže, na druhý deň priviezli tam, kam spolu s kolegami, zrejme patril. A čo k tomu dodal? "Osobne nepochybujem o tom, že ľudia, ktorí ich zatkli, majú dostatok dôkazov na to, aby im vinu aj preukázali." (V sobotu v RTVS premiér Igor Matovič). A, ako sme sa mohli dočítať aj v dennej tlači už kedysi dávno istý súdený podnikateľ Kočner písal odsúdenému podnikateľovi Bašternákovi toto:"Šéf úplne nechal bukvici Pellemu potopiť bodorovcov. Všetci pôjdu do p..e. Hraško, Béďo...A časom príde k tomu, že začnú vyšetrovať Kaliho.

A čo ten, ktorý nepatrí medzi ľudí, "ktorí by sa posrali"?

Neustále bude opakovať otrepané: "A prezumpcia neviny"?

Načim poďakovať poslancovi Petrovi Osuskému. Povolal si ho v nedeľu sadnúť za stôl moderátor V politike spolu s Tomášom Valáškom, Petrom Kmecom a Mariánom Kérym. Nezabudol spomenúť pre mnohých obľúbeného prezidenta Andreja Kisku. Nielen preto, že sme ho mnohí mali radi, vážili sme si ho a volili sme ho. Spĺňal naše predstavy o dobrom prezidentovi. Spáchal však ťažký "hriech". Pomenoval mafiánsky štát mafiánskym štátom. Nielen preto ho všetci, najmä nehodní, osočovali dňom aj nocou.

Dnes to potvrdzujú nielen pravdepodobne ešte stále nekompletní vyšetrovaní mafiáni, ktorí urobili všetko, aby pomohli grimasoidnému šéfovi ničiť Andreja Kisku.