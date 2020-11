Jeden z nás sa musí mýliť, pán Belák

Prečítala som si Vaše volanie k predsedovi Matovičovi, aby nezvolával na výročie Novembra nijaké stretnutie. Je pravda, že mám o 13 rokov viac ako Vy, ale dementná nie som, vravia lekári. Mňa totiž premiér Matovič nikam nepozýval.

Vážne nie som do toho mládenca z Trnavy zamilovaná, a nikdy som nebola, nevolila som ho a po jeho volebnom víťazstve bývam často znechutená nielen z jeho grobianstva, ale aj z častých zmien nálad a ich nedomyslených dopadov. Mimochodom, dosť mi svojím správaním pripomína toho, ktorý z nášho štátu takmer vyhĺbil ďalšiu čiernu dieru Európy. Skrátka toho, ktorý ma so svojou červenou kompániou plus stredoslovenským bezrúškovým nosom povoláva práve na výročie pádu socializmu. Dokonca si na mňa dovolil obrátiť sa s ďalším, ktorého meno sa medzi slušnými nespomína a ktorý, tuším, ešte s piatimi červenými bratmi na mňa z obrazovky zakričal "My prídeme". No, nech sa páči!

Navyše, onen tvor zaraďuje ženy k menejcenným tvorom a ja len dúfam, že reláciu Na hrane sledovalo vo štvrtok mnoho žien. Mali možnosť zistiť, že tí, ktorých majú doma, vôbec nie sú na zahodenie. Pani ministerka spravodlivosti a moderátorka relácie mali vlastne len čušať a nechať ho sledovať futbal, prípadne sa nechať permanentne urážať. "A čo som ja tu na výsluchu? Ja chcem futbal! Prestaňte, baby! Nebľačte, pani redaktorka," prikazoval Fico, ako by obe dámy boli smetné koše, len si do nich odpľuť. "Už je 30.minúta, mohli by ste mi aspoň povedať stav futbalu, som z neho nervóznejší ako z vás...Kvá, kvá, kvá!

Tak nás pozýval na námestie tento pán. No, pán.

Keď žena počuje z jeho úst slová Dámy a páni, najradšej by sa ho spýtala, čo si on pod tým slovom dáma predstavuje.