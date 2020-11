Rasťo priniesol do patia piecku a je nám fajn

Patio sa dá preložiť ako predzáhradka alebo vnútorný dvor. Niektorým sa väčšmi páči ako Miesto odpočinku. Naše miesto odpočinku voláme Psychoterapia, lebo za tie roky, čo sa tam stretávame, je to potvrdené.

Keď je niekomu z nás nanič, vyberie sa práve tam a hoci neprehovorí slovo, cíti, že prišiel správne.

Nepoznáme svoje mená, priezviská, adresy a telefónne čísla, ale "keby dačo" môžeme nechať odkaz lístok, balíček u Veroniky. Veronika prevzala kaviarničku s patiom od bratov Andreja a Juraja.Vybrali sa inou cestou a už len občas prídu ako hostia. Fajn.

Kaviarničku máme za najlepšiu, možno aj preto, že na jej mieste, po vzniku Karlovej Vsi v 13. až 14. storočí stála vraj kaplnka, čo môže, a nemusí byť pravda. Nemáme si to u koho overiť, lebo dáma, ktorá vám za kávu a zákusok vyveštila, čo bolo treba, sa pred pár rokmi odsťahovala. Ale možné je takmer všetko. Aj v 13. storočí potrebovali ľudia potravu pre dušu. A najlepšie sa rozjíma po únavnej ceste do kopcov, na ktorých, okrem zelene, nič nie je. ktorýsi svetlom zasiahnutý Karovešťan si obľúbil dákeho svätého a asi tak vznikla kaplnka. Nevedno, dokedy stála na mieste našej kaviarničky, odvtedy uplynulo sedem storočí a nikto príbeh nezaznamenal. Možno by aj bol, keby bol vedel písať.

Teraz, keď ani s rúškom nesmieme vstúpiť do vyhriatej kaviarničky, lebo predseda vlády Igor M. si myslí, že je to tak správne, a my nežijeme v jeho hlave, máme dovolené sedieť v patiu, kam Veronika vysťahovala niekoľko stolíkov a kresielok, presne podľa pána Igora. Pridala k nim deky a podsedáky, lebo sme sa triasli od zimy. Bolo to pár dní pred Ficovou a Kotlebovou organizovanou púťou pre bezrúškových provokatérov, a nebolo nám do smiechu. Vtedy urobil istý hosť ČIN!

Pričaroval teplo.

Piecku.

Už vieme, že sa volá Rasťo. Ak Igor povolí otvoriť kaviarničku Le patio, stretnete ho.