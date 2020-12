"To, čo riešime, sa skončí okolo Vianoc. Budúci rok už bude dobrý"

To, čo riešime, je predovšetkým pandémia korony. Napriek Mongolsku, ktoré spomínal v súvislosti s pánom Sulíkom aj pán premiér, (hnusoby tam však niet), svet sa trápi. Výrok vyslovil astrológ Ondřej Habr už počas prvej vlny vírusu

Či tomu niekto verí alebo nie, trochu metafyziky do našich súčasných zmätkov neškodí. Naopak, a kto chce, môže sa jeho predpovediam smiať. Smiech je v súčasnosti aj na Slovensku mimoriadne vítaný,(hoci sa veľmi nemáme na čom smiať).

Zo včerajšej predpovede zámerne vynechávam vesmírne súvislosti. Astrológovia si ich doplnia sami.

Astrológov štvrtok 3.decembra - Konkurz na život

Niektorý deň sa aspekty naskladajú tak, že cítime pre seba veľkú podporu, a súčasne cítime, že "sme tlačení" do určitých akcií, ktoré sa nedajú odkladať. Sú to záležitosti, na ktorých nám veľmi záleží. Vtedy sa domnievame, že zmenia náš život. Niekedy sa to potvrdí.

City a emócie sú pod kontrolou. Citlivo, ale rozhodne vieme postupovať a robiť to, čo treba. Konáme v rukavičkách, terapeuticky. Nič nenaznačujeme, dávame všetko najavo. Vieme byť otvorení, vieme sa prispôsobiť, vyladiť, uvedomiť si.

Budeme dnes (včera) predstupovať sami pred seba a plniť vlastné zadania, tie, ktoré sme si dali už dávno, možno začiatkom roka, možno ešte skôr. Budú na nás síce svietiť svetlá rámp, ale budeme cítiť podporu obecenstva.

Astrológov piatok, 4. decembra - Voda a oheň

Spomalenie a upokojenie života. Niekoho by mohli zaplaviť emócie.

Včerajšie udalosti sa skončia až dnes. Až dnes dostaneme odpovede na včerajšie otázky. Dnes bude správny čas na premeny a zmeny, ktorých nutnosť cítime.

Uvidíme, ako sa dnes večer a v sobotu do nich premietnu udalosti konca pracovného týždňa. Zdá sa, že to, čo prebiehalo vo štvrtok a piatok potichu, teraz bude hučať a horieť. Ak sme boli v minulých dňoch ľahostajní k vlastnému osudu, v sobotu ožijeme, začneme sa zaujímať a prejavovať sa. Ľahostajnosť bude vystriedaná záujmom. Piatkové popoludnie a večer a sobota budú arénou, v ktorej sa budeme chcieť ukázať a prejaviť sa. Budeme bojovať a pôjdeme dopredu. Veľa šťastia!

Toľko skrátené predpovede astrológa Ondřeja Habra. "Sedia", ak tomu chceme veriť, na vývoj slovenských spoločenských udalostí.