Sebaľútosť je nebezpečná droga

Ako každý deň aj dnes som počúvala reláciu Braňa Závodského Naživo. Priznávam, že vidieť ho v televízii, a nemusí ani utekať do bez seba, a vzápätí doznávať, že to už nie je on, utekám aj ja, už len k rádiu. Ste to stále Vy, Igor.

Stále ten istý zasnívaný mládenec, ktorý, ak nie je čerešničkou na torte, trpí. Ak to nejde inak, musí robiť vylomeniny, ako náhradu za zmysluplný, dôstojný postoj. Stačí spomienka ešte z prvopočiatkov jeho politického života (už po eufórii z odpisovania a prijatia "jeho" diplomovej práce), keď stál pred kamerou s odídencami z prapôvodného hnutia, medzi ktorými boli najmä zakladatelia Verejnosti proti násiliu a známe slovenské osobnosti.

Rozhodol sa totiž, ako inak, byť tuzexovou osobnosťou - schvaľovačom všetkého. Lenže osobnosťou môže byť len osobnosť.

Tak, ako sa rozhodol byť premiérom v tej blaženej povolebnej noci, keď - ruku v ruke s manželkou - schádzal ako rímsky cisár po schodisku medzi tisícku gratulantov, najmä jeho voličov, ktorí najmä z dlhoročnej nenávisti voči Smeru, volili OľaNo. Cítil to ako osobné víťazstvo, a možno aj bolo. Prešli k nemu Ficom a spol. znevážení voliči Zaľudí, ale najmä tisíce bludárov Smeru, netušiac, že idú z blata do kaluže. Smeráci toho nikdy veľa nenatušili, stačilo heslo "nech žije Fico" s búrlivým potleskom, aby sa neskôr, módnou rýchlosťou, prekolobežkovali k Pellegrinimu.

Pán premiér si vybral, ako sa to robí vždy, bližšie tričká ako košele. Vyvoleným pusipajtášom sa stal Boris, ďalší podvodník s diplomom, darmo Igorovi podstatne mravnejší Rišo varil noky za víťazstvo.

Nanešťastie mu cestu za výhrou nad všetkými zahatala hnusoba, v prvej vlne ktorej sa považoval za svetového víťaza...A prvý na letnej svadbe porušil vlastné pravidlá.

Ja som niečo zavinil? Plače nad sebou, lebo nielen Sulík, aj ten Covid - 19 ho zrádza.

Ale možno by práve teraz mal životu povedať "Áno".

Alebo sa pomodliť.