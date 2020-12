Akí sme, takých si volíme

Možno raz prídeme na to, prečo nás celosvetovo trestá Covid - 19. Keby sme dokázali premeniť násilie, strach, hnev a zmätok v sebe a v spoločnosti na dobré slová, lásku z lásky a sústredili sa na veľkodušnosť k ľudom, zvieratám a

rastlinám či minerálom, keby sme pestovali súcit a chránili životy živých tvorov a lepšie sa aj sami opatrovali, skromnejšie jedli a pili, plnili sľuby a hovorili len pravdu, a možný priestor života by sme venovali zveľaďovaniu ducha, mohli by sme sa stať, pomaly, ale iste, voličmi správnych ľudí.

Namiesto toho citovo strádame, duchovne živoríme a necháme sa klamať.

Denne mi prichádza na myseľ nevyjasnená "objednávka" vrážd Martiny Kušnírovej a Jána Kuciaka.

Čo by asi v situácii, keď nás vytrvalo trýzni vírus, vymyslel Janko Kuciak? Bol to skvelý investigatívec s vyvinutou intuíciou, čo asi k investigatívnemu novinárovi patrí. Spolupracoval by predovšetkým s mladými vedcami a písal by o našom základnom nedostatku, o nečistom živote. V prenesenom aj skutočnom zmysle slova. Opakoval by podstatné: Samota, čisté ruky, rúško.

Pripomína mi to stredovekých, ale aj nemálo súčasných samotárov, kedysi sa im hovorilo pustovníci. Potrebovali viac hovoriť sami so sebou, hľadať vo svojom vedomí toho, ktorého niektorí nazývajú Bohom alebo vesmírnou silou. Chceli byť radšej chudobní ako nedostatoční duchom.

Samota, čisté ruky, rúško.

Bol by Ján Kuciak vykričal pravdu o storočnej nevšímavosti života Rómov? O tom, kde boli "najvyšší", keď sa nenašiel ani jeden, ktorý by nerečnil, ale nechal zaviesť do osady vodu? Kde bol ten, ktorí by do novopostavených bytoviek nepustil narkomanov, alkoholikov a fajčiarov? Kde bol ten - tá, ktorí by trvali na vzdelávaní rómskej mládeže vrátane sexuálnej výchovy?

Prichádza mi na myseľ, že sa Ján mal možno obrátiť na prezidentskú kanceláriu. Verím, že by ho pán Kiska, ktorý bol principiálne iný ako jeho predchodcovia po Havlovi, navigoval na správnych úradníkov. Niektorí rodáci ho síce ešte aj dnes nazývajú "naivným blbcom" a "smradom", čo sa dá overiť aj v reakciách na blogy. "Pritom to nebol on, kto nazval prvého slovenského prezidenta pána Kováča "starým ch.jom" Nepodobal sa ani na prispôsobivého prezidenta Schustera, dlhodobo verného komunistu, ktorý za socializmu dosiahol všetko, čo sa na vtedajšom politickom nebi dalo "použiť". Po súkromnej linke mu boli najbližšie aktivity blízke jeho génom, napríklad najspodnejší stredný prúd v muzike.

Ale rodákov, vari aj pre vlastné nespracované problémy, trápi tá istá téma: Je Kiska daňový podvodník? V nijakej televíznej relácii si nezabudne na neho kydnúť každý člen Hlasu a Smeru, najnovšie už aj poslanec a synovec "najlepšieho" Ficovho ministra vnútra, Erik Kaliňák, a myslí si, že je vtipný.

Možno by sa mala "veci" ujať najkompetentnejšia ministerka Kolíková a poveriť svojich úradníkov preverením Prípadu Kiska. Mohli by sa pozrieť aj na tých, ktorý na Ficov príkaz do tejto pahreby dúchali.

Pán prezident si nezaslúži, aby sa luza ďalej predvádzala jeho urážaním.