Dnes iba polovičné štedrovečerné porcie, najmä páni pri tele

Podľa odborníkov z viacerých krajín majú obézni muži s covidom ťažší priebeh liečenia a preto potrebujú pľúcnu ventiláciu. Dôvod? Aby sa chorým lepšie dýchalo, dávajú ich na brucho. Ale u obéznych je to náročné, preto prvá možnosť

Čítam a desím sa. "Existujú dôkazy, že už len samotná obezita znamená riziko ťažkého priebehu ochorenia COVID - 19. Obezita je zrejme jedným z dôvodov, prečo niektoré krajiny alebo skupiny obyvateľstva boli koronavírusom zasiahnuté mimoriadne tvrdo. Napríklad v USA podiel obéznych ľudí v celkovej populácii už desiatky rokov rastie, teraz dosiahol 42 %. Medzi černochmi a hispáncami je ešte vyšší."

Svoju úlohu hrá aj to, ako je tuk v tele rozložený. Autori (odborníci) jednej štúdie zistili, že COVID 19 je nebezpečnejší pre obéznych pacientov, týka so to vraj len mužov.

Vedci pripomínajú, že súvislosť medzi obezitou a ťažkým priebehom liečenia Covidu 19 môže súvisieť s pretrvávajúcimi zdravotnými problémami, ktorým ľudstvo čelí. A obezita je jedným z dôvodov, prečo niektoré krajiny alebo skupiny obyvateľstva boli zasiahnuté mimoriadne tvrdo.

P.S. Ak aj Vás štvali "hrdinovia" na čele s Ficom, Kotlebom, Blahom, Harabínom či Mazurekom, bol by žiadúci trest, napríklad obsluhovanie vážne chorých pacientov v nemocniciach. Alebo iný druh prevýchovy. Kde? Vláda sa nám kamsi podela, ale ľudia vedia aj bez nej, kde je Leopoldov.

P.S. 2 Ospravedlňujem sa, že som si ublížila. Pretože čas pre mňa neexistuje, uviedla som zlý dátum zverejnenia príspevku. Samozrejme, dopísala som ho po polnoci, teda už 24. decembra, čím prajem aspoň zdravé a pokojné Vianoce vám všetkým, ale uviedla som 23. Mrzí ma to, hoci dôležitá nie som ja, ale COVID - 19. Takto sa nedostávam do upozornení na článok. Prepáčte.

Elena Antalová