The World Is a Beatiful Place

Lawrence Ferlinghetti zomrel vo veku 101 rokov 22. 2. 2021, a keby žil ešte tristo rokov mal by ľuďom čo povedať a povedal by to neopakovateľne výstižne. Báseň, ktorú milujem viac ako 50 rokov si vám dovoľujem ponúknuť.

Svět je báječné místo

k narození

jestli vám nevadí

že štěstí vždycky není

tak velký požitek

jestli vám nevadí že si tu a tam

šeredně spálíte prsty

zrovna když je všechno tak prima

to víte ani na nebesích

nezpívají

po celý čas.

Svět je báječné místo

k narození

jestli vám nevadí, že některé lidi umírají

po celý čas

nebo snad mají jen hlad

čas od času

což se dá celkem snést

pokud to nejste zrovna vy.

Ó svět je báječné místo

k narození

jestli vám příliš nevadí

pár měknoucích mozků

na vyšších místech

nebo nějaká ta bomba

kterou vám sem tam zcela jistě

hodí někdo na hlavu

a různé jiné nepřístojnosti, které víc než dost sužují

naši potentovanou společnost

a jejich potentáty

stejně jako jejich prachsprosté katy

a jejich pátery

a různé jiné policajty

a její všemožné segregačky

a kongresové vyslýchačky

a různé jiné opletačky

všechno čím naše bláhové tělo

je dědičně zatíženo

Jistě, svět je to nejlepší ze všech míst

kde se dá dokonce dělat spousta věcí jako třeba

legrační kousky

a milostné kousky

a psí kusy

a zpívat smutné písničky a mít inspiraci

a chodit sem a tam

na všechno koukat,

a vonět ke kytkám

a okukovat sochy

a dokonce i myslet

a líbat lidi

a dělat děti a nosit kalhoty

a mávat klobouky

a tancovat

a chodit plavat do řeky

a na pikniky

uprostřed léta

a prostě

vůbec si to užívat

Jistě

jenže zrovna když jste v nejlepším

přijde usměvavý

funebrák