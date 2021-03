Za ľudí mali donedávna pravdu

Tých pôvodne spriaznených 13 až 20 % občanov vám malo zostať aj po voľbách. Napriek tvrdým atakom šéfa Smeru a jeho prisluhovačov vaši priaznivci dúfali, že aspoň polovica, povedzme z tej dvadsiatky, ostane strane Za ľudí verná.

Voliči mali iný názor. Povedzme, že vtipne zrealizovaný výlet pána Matoviča pred Počiatkovu vilu mal silu tsunami. Prebehlíkov od vás k Matovičovi bolo zrejme príliš.

Ďalší sa zľakli, aby s vysokým náskokom nevyhral Smer a volili nepochopiteľnú Sme rodinu alebo liberálov od Sulíka.

Vaša strana, s ktorou sa vzdelanejší a príčetní voliči stotožnili, aspoň prešla do parlamentu.

Pán Kiska, čomu sa dá veľmi dobre rozumieť, by bol iba s veľkým premáhaním znášal budúcnosť s koaličnými partnermi, menovite s Oľano a Sme rodina a čiastočne so SaS. Najmä prví dvaja predsedovia to dávali najavo už pri prvom oficiálnom stretnutí. Správali sa ako nedovzdelaní parobkovia, túžiaci po moci. Ich diplomovky nepríjemnú pravdu neskôr potvrdili.

Žiaľ, po odchode pána Kisku z politiky sa veľa zmenilo a menili sa aj vzťahy v strane. Našťastie Za ľudí nehlasovala za generálneho prokurátora Žilinku a jej pravda sa ukázala. To, ako utekal pred novinármi, bol len začiatok. Už na druhý deň sa predviedol ako dvojička svojho predchodcu a spôsobil ľuďom nemalé sklamanie. Bude to raz vedieť zdôvodniť? A mal by? Veď okrem Za ľudí a zopár iných čestných poslancov hlasoval zaňho takmer celý parlament, vrátane kompletného Smeru.

Nielen preto môžeme vďačne poukazovať na zdravý rozum a neoblomnosť pani ministerky Kolíkovej a jej tvrdohlavých kolegov.

P.S. Ešte v nedeľu večer Matovič žiadal na výmenu za post premiéra hlavy pani Kolíkovej a pána Šeligu, plus ďalšie ústupky. Treba to brať s rezervou...