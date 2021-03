Dámy, prišiel džentlmen

Poznali ste ich všetkých od vzniku samostatnosti . Televízie nám však všetkých neukazovali počas relatívne normálnych situácií, ak za také považujeme menej formálnu komunikáciu medzi politikmi. Mečiar, Gašpi, Janko (kelňa),

hoci taký "otec" vlasti povyvádzal toho proti protokolu až príliš. Babkám demokratkám pravidelne v pôvodnom znení rozprával podpásové vtipy, jednej poradkyni sprostredkoval koncert v Redute, inej, tej v čiernom závoji zariadil audienciu u pápeža, s priateľmi Lexom a Svěchotom sa zbavili nevhodného svedka únosu prezidentovho syna, Jano, čo sa chcel na tankoch hrabať na Budapešť či Rafael Rafaj v Štefánikovej uniforme a celá plejáda reprezentantov Smeru plus výložkový kapitán so všetkými trápnymi záťahmi a klamstvami s istou Kočnerovou sprostredkovateľkou lásky a vrážd, a love story Roba z Topoľčian s Troškovou a spol., no skrátka, bolo tu tých politikov, čo vlastne ani poriadnymi politikmi nikdy neboli, nerátane.

Staromil by povedal "chýbala im detská izba", ale tí, o ktorých píšeme, neboli na také "hlúposti" ako je slušné správanie nikdy nastavení, a tak sa vlaňajšie voľby mali stať stenou medzi primitivizmom a konečne vysnenou krajinou s pravidlami, ktoré sa dodržiavajú, v ktorej sa nezabíja a nekradne a v ktorej bude človek človeku človekom.

Prišiel trest a neboli to len čínske netopiere, ktoré obrátili svet hore nohami.

Občas musí zrejme každý z nás padnúť na hubu, aby sa spamätal. V celom svete radšej necháme panovať ľudské nedochôdčatá, nuž prečo nie v našej malej krajinke? Nechceme tušiť, že život by mohol byť príjemný na planéte, na ktorej by sme sa mali aspoň tváriť, že sme pokorní pred vesmírom, o ktorom stále toho veľa nevieme a ktorý nám dal do prenájmu nádhernú planétu.

Pandémia.

A Igor Matovič. Teraz nie, je to ešte veľmi čerstvé a sú toho plné noviny a ostatné masové médiá.

Aha, to slušné správanie.

Včera prijala pani prezidentka okrem Petry Vlhovej, aj pána, ktorý má byť našim premiérom. Eduarda Hegera.

Ponúkala mu kreslo.

A pán Heger čakal, pokým si nesadne pani prezidentka.

Nevídané, neslýchané.

Teda u nás.