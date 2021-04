pozatváraní vyše roka ako hydina v klietkach, spomíname na veľkonočné štvordnie, čo sme volali Veľká noc, hoci v socializme to boli Svatky jari. Väčšinu národa naučili svätiť len pondelok, vytrvalí ožrani chľastali aj v utorok.

Ich deti sa naučili namiesto po domácky vyrobených kraslíc čakať na peniaze, mali svoju taxu. Tuším 5 Kčs.

Niektorí známi spisovatelia sa tiež vtierali do ich priazne, ale najmä do priazne súdruhov na dôležitých postoch, literárnym bľabotaním o náboženskom tmárstve, prípadne o viere v čestných eštébakov, čo im udali dedka s babkou, lebo mali v kuríne o tri sliepky viac ako sa patrilo a na "tajnáša" chovali prasa.

Permanentne okrádaní robotníci a roľníci dávali deti krstiť tajne, o čosi neskôr sa tie deti prestali sobášiť v kostoloch, Mali svoju zväzácku "česť", a najmä túžbu po prednostnom pridelení bytu.

Potom sa všetci zamilovali do Mečiara, chvíľku nenávideli Dzurindu a KDH. Ale všetkých na dlhé roky opantal birmovaný Fico. Vodca, tolerujúci mafiánov a vrahov, čo so svojimi, všetkého nemorálneho schopnými súdruhmi, robil také psie kusy, že keby si ktosi neobjednal tú príšernú dvoj vraždu, otravuje tu doteraz. Keď ho plné námestia vyhnali, s úškrnom zbabelého blázna ubezpečil nenávideného prezidenta Kisku, že on predsa nikam neodchádza...Hoci musel podať demisiu.

A tak sa poľahky dostal do jeho kresla Pellegrini a, podľa ako vždy naivných rodákov, čoskoro vyletel do výšav. Asi márne. Voľby vyhral mimozemšťan Igor.

Voliči OľaNo sa radovali, najmä tí, ktorí ako poslanci sedia v parlamente a ako ministri vo vláde. Je ich neúrekom, stále akýchsi nedokvasených. A jeden, financminister, by tam vôbec nemal byť.

A my, starí občania, čo veľa zlého pamätáme, sme posledný rok s mimozemšťanom horko ťažko pretrpeli. Už sme ani nedúfali, či sa nám ešte pošťastí žiť v slušnej.krajinke.

Plus domáce väzenie kvôli pandémii.

Dokedy ešte, najnovší pán premiér?