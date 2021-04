Tentoraz nám neoznamuje minister financií odpoveď Boha na jeho sťažnosť na neveriacu a falošnú obec slovenskú. Hoci nevedno, či to Boh skutočne vyslovil, či to bol skutočne Boh, či šlo o obec slovenskú a či vôbec o niečo šlo.

Dôkaz o tom, že "peklo sú tí druhí" nám dnes večer na JOJ-ke predvedie režisér Jiří Havelka so spolupracovníkmi Havlovou, Lábusom, Hádekom, Rambovou (za slobodna Voříškovou), Tomicovou, Malým, Trojanom, Majerom, Melíškovou, Polákom a Kotekom a sám o pekle, ktoré si vytvárajú ľudia, odkazuje: "Pri písaní som sa inšpiroval vlastnými zážitkami zo schôdzí vlastníkov bytových jednotiek. Ten film je komédia a myslím si, že pre všetky vekové kategórie, aj pre voličov všetkých politických strán. Je tam ale dnešné spektrum. Ideálne by bolo, keby ste sa zabavili a naďalej dúfali, že peklo sú tí druhí".

Nebolo by nič proti ničomu, keby sa režisér v dohľadnom čase vrátil na Slovensko, kde už raz exceloval vo filme Ja, mama po boku Kristíny Tormovej (vtedy Farkašovej) a nakrútil film s ideálnym a autentickým hrdinom, nateraz ministrom financií, funkciou pre neho ako stvorenou, a nemusela by to byť komédia.

Ani film Vlastníci, za scenár a réžiu ktorého dostal Českého leva, nie je vlastne komédia. Ak už, tak tragikomédia o vlastníkoch bytov nášmu hrdinovi veľmi podobných. Ibaže nie sú predsedami čudnej strany - nestrany, neboli predsedami vlády a nikto z nich nie je ministrom financií (to mu síce "sedí" najviac, no nevedno, či sa pred Úradom vlády jedného dňa nezastaví sanitka, ktorú bude nútený privolať nový premiér).

Českého leva dostali aj dve herečky. Pani Rambová za hlavnú a pani Melíšková za vedľajšiu postavu.