Dal Gagarina odstrániť žiarlivý Brežnev?

Ten "dobrák", ktorého súdruh Dubček považoval takmer za svojho kmotra, a nikdy by neuveril, že by ho ten "vo troje" bozkávajúci dedo zradil, by predsa nemohol byť spriahnutý s vrahmi prvého sovietskeho kozmonauta Jurija Gagarina

čo sme ako jednu z verzií začuli aj v ruskom dokumente z roku 2012 pod názvom Smrť Jurija Gagarina. Pre tých, ktorí netušia, že taký kozmonaut existoval: Prostý,skromný chlapec, samozrejme s bumaškou príslušníka Komunističeskoj partii Sovietskovo sajuza bol vyvolený spomedzi mnohých adeptov na prvý utajovaný jedno hodinový oblet našej planéty, o ktorom sa ľudstvo dozvedelo s dvojhodinovým meškaním, veď čo, keby sa stala chyba! Neprežili vraj jeho predchodcovia, o ktorých sa ľudstvo nikdy nedozvedelo, posledným z nich bol dva dni pred Gagarinovým odpálením iný dôstojník, ktorý v "stroji" uhorel. Jurijovi sa 12.apría 1961 zadarilo, On sa vrátil a obyvatelia planéty burácali skutočným obdivom.

Aj Bratislavčanom dali na pracoviskách voľno, aby mohli v uliciach oslavovať Jurija Gagarina so sprievodom v otvorenom aute. Bolo to úprimné, to si fakt myslím. Čo si nemyslím, je v dokumente spomenutá hlúposť o Brežnevovej žiarlivosti a vražde. Rovno píšem: kravina.

Tu sme už pri smrti mladého (už) majora o pár rokov neskôr.

Nezdá sa vám čudné, že prvého kozmonauta posielajú s inštruktorom Serjoginom skúšať novú stíhačku? Že inštruktor Serjogin sa s meškaním vrátil do lietadla z "výprasku" od veliteľa?

Že do dnešného dňa sú trosky lietadla v hermeticky utesnených kontajneroch schované a čakajú na výskum?

A potom tie ďalšie "možnosti" tragédie? KGB presadzovalo technickú závadu, iní odborníci UFO, ďalší kŕdeľ husí, niektorí radšej iba potichu tvrdia, že išlo o neúspešný skúšobný let supertajného stíhacieho lietadla, ktoré Gagarina zostrelilo. Identita onoho pilota je utajená, nesmel ju vyzradiť v dokumente ani kozmonaut Alexej Leonov v úlohe moderátora. Do skončenia nakrúcania filmu nedostal totiž na zverejnenie mena povolenie.

Od prvého preletu nádhernej planéty, za akú ju označil Jurij Gagarin, prešlo 60 rokov.

Prepáčte odbočenie: Koľko rokov bude musieť prejsť, aby sme sa dozvedeli pravdu o Veľkej Mači?

