"Ty len tíško mlč a buď"

Kiež by sme to dokázali povedať všetkým, ktorí sa nielen slovom a skutkom dokážu spotvoriť, hoci ani nemusia byť z tzv. hviezdnych sfér. Nedávno sa takto nevinne prihovoril "celebritnej" kolegyni v televízii Vladimír Kobielski.

Celé by to v našom pandémiou a politikou presýtenom čase nestálo za reč, keby sa výstup neodohral v premiére uvedenej zábavno súťažnej relácii Dobre vedieť, ktorú mnohí akiste nemusia, ale iní mnohí sa sa azda zasmejú, a najmä poučia. Tak to už, a nielen v našich televíznych programoch býva.

Účastníkmi sú dvaja kapitáni, v tomto čase Kobielski a Kemka, zadávač úloh Rasťo Sokol a divákmi vždy očakávaný vedátor Karol, inak umný humorista Samo. Ku kapitánom patria vždy nejakí, podľa autorov relácie zrejme významní hádači, ale pretože sme malá krajinka, niektorí sa už zopár ráz zopakovali. Nevadí.

Nedávno, po pani raperovej Jasmíne, sa v spomínanej premiére po boku kapitána Kobielskeho objavila pani, často zobrazovaná v mini oblečkoch alebo bez nich. Muži vraj šalejú, žiaľ, nie som muž, neviem potvrdiť, či opodstatnene. Zvodná pani Kučerenko, po krásnu zadnú časť zahalená blond vlasmi, ktoré si pre istotu často ískala (konečne som mohla využiť naše krásne, málo využívané slovo) ma donútila prežiť repete zážitku Repríza sa konala dva dni po premiére.

Pani Kučerenko totiž najväčšmi zaujala kačacími perami (chrapúni zvyknú písať o kačacom pysku, alebo tlame, ale mne sa nepáči takýmito výrazmi označovať pery ženy, pred ktorou vraj muži padajú do kolien).

Je príliš odporné, že klamem ako podaktorí financ politici?

Priznávam sa bez mučenia, potrebovala som sa v tichu izby znovu zarehotať na výroku pána Kobielskeho.

A znovu to nie je pravda. Vyčkala som titulky. Nakrútené v roku 2019.

Dnes už totiž krásna Sylvia brojí proti kačacím perám.

A prežila ďalšiu operáciu.

Dámy vraj kačacie pery nenosia.