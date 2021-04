"A zajtra spadnete na riť" Robert Fico

Aj to sme si vypočuli z úst mnohoročného premiéra SR v rámci prvej časti jeho seriálového zoznamovania sa s charakterom ministerky spravodlivosti. Lebo až teraz, v rámci Ficovej "pravdy", konečne spoznáme jej "zákernú"tvár.

Tak veľmi by chcel, aby nemala čo hľadať vo vládnej reprezentácii, tak veľmi túži zababrať ju podobnými lajnami, ako jeho vzory z päťdesiatych rokov nevinné obete, tak veľmi by sa mu páčilo vlastnoručne s pomocou Blahu a mladého Kaliňáka prikladať polienka do vatry, v ktorej by ju najradšej umlčal.

Aj tak vyzerá strach oných tárajov, študentov Marxa, Engelsa, Lenina a Stalina, čo chcú pani ministerku Kolíkovú nazývať nepriateľom ľudu.

"Kolíková a jej pokútne kšefty s rodinným klanom, keď je, navyše, žensky neprijateľná", však, pán bývalý predseda vlády, a navyše, "nevýrazná ako štátna tajomníčka MS v mojej vláde", meliete si svoje. A odborné hodnotenie podľa Roberta? "Ide o kombináciu neprofesionality a čudných povahových vlastností".

"Často klamala v priamom prenose. Bola to profesionálne nepripravená žena". A všeličo iné ste ešte dodali. Čo môžete? Na dnes máte pripravenú ďalšiu tlačovku a druhé pokračovanie seriálu o "nepriateľke" ľudu.

Na "riť" sme doteraz nepadli. Navyše vám neveríme. Druhú časť seriálu, ku ktorému ste si hneď spravili alibi "Možno sme urobili chyby, ale s dobrým úmyslom". Hovorte pomätencom, ešte nejakých máte.

Vašej obžalobe ministerky Kolíkovej uverí málokto.

Vy ste zlý človek. Zlý je vraj ten, kto trpí. Skúste s tým niečo urobiť.

Je to ťažké, ale dá sa.