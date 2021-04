Život vás prefacká tak či tak

Týždeň som rozmýšľala, ako čo si najvrúcnejšie spomenúť na prvú dámu Radošinského naivného divadla pani Katarínu Kolníkovú, ktorá by 20.apríla oslávila stovku. Pánbožko si však pred 15 rokmi vzal naspäť k sebe jej čistú dušičku.

A 19.v neskorej noci ma pravda prefackala tak, že sa z nej dodnes neviem spamätať.Odišla mi priateľka (ale prečo zo Šale, veď som k nej chodievala na Račiansku?). Nedocenená herečka mala skvelé úlohy počas pätnástich rokov v Divadle Andreja Bagara v Nitre, ale život ju chcel vyobracať podľa svojich predstáv. Milka Došeková chcela spievať a odišla z Nitry do Bratislavy. Pustila sa na voľnú nohu speváčky, recitátorky, scenáristky a vychovávala dvoch synov. Sama.

Teta Kolníková vychovala sama štyroch. Manžel sa "stratil" hneď po vojne, v štyridsiatom šiestom. Bola tehotná so štvrtým dieťaťom. Z jej životopisu vieme, že robila, kde sa dalo. Aj pomocníčku, neskôr učiteľku v škôlke, ktorú navštevoval blonďavý chlapček, na ktorého takto spomínala: "Neská mi dáva úlohy mój žák, čo volakedy chodev do mojej škólky. Bol to taký malý, cintlavý chlapec s múdryma očima. A já čil sedým a čakám, teším sa na každú úlohu, na každú skúšku, aj ked on býva v Bratyslave a já furt v Radošine.

Treba skúšat. Pýtate sa prečo? Preto, lebo je nám spolu dobre. Lebo robíme čosik, z čoho máme radost. To pochopí a cíty len ten, kdo má rád divallo. Alebo život? Sama čil nevím..."

Smiech nad plačom..