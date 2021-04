V OľaNo nie je nikto nezávislý

Ak ma pamäť neklame, predseda Matovič mal dosť dlho štyroch rodinne spriaznených členov, dnes ich je vraj 45. Možno je to ich vec. Ale takého priateľa, akým sa včera v televízii JOJ prejavil pán premiér Heger, by chcel mať každý.

Takto sa kedysi prejavoval cca 30 ročný pracovník NRSR pán Bugár v súvislosti s pozornosťou voči ženám. Vravieval, že pri katolíckom sobáši sľúbil vernosť, nie slepotu. Snažím sa veriť, že to tak bude aj u doteraz rozvážneho predsedu vlády. V súvislosti s nami, občanmi, aj s tými, ktorí by OľaNo nevolili.

Rok 2012

Prvé odišli od Igora nezávislé osobnosti po jeho prvých "srandách". Ak si spomínate, 23.júna mu "ponúkli" 20 miliónov eur a on, lačný po pozornosti, sa prihlásil v redakcii SME.

Súčasný minister Sulík sa vyjadril: "Viem o tom, a považujem to za isté, keď to tvrdí". No dobre, pán minister, skrátka ste neboli jasnozrivý, "prepačujeme"!

Už vo februári 2012 odišiel búrlivák Alojz Hlina, ktorý si nevedel dať rady s rozbitým KDH.

Vzápätí začal Matovič trvať na preukázaní vernosti "strane" a kontrolným dôkazom mala byť účasť na detektore lži.

Vladimír Palko to odkomentoval: "Matovič nechce mať nezávislé osobnosti, ale cvičené opice".

Matovič na jeho výrok reagoval s nadšením, že "kandidátka sa očistila".

Napríklad od osobnosti Františka Šebeja. od lídra Martina Mojžíša, Mikuláša Hubu, Štefana Bučka plus kandidátov za OKS a ODS.

Pridlho po Igorovom hodnotení jej kvalít vydržala Veronika Remišová. Asi od neho čakala viac, ako je schopný dať. A pokora? To je pre expremiéra cudzie slovo.

Dnes, keď o jeho duševnom zdraví hovoria v kruhoch odborníkov z oblasti duševného zdravia sa práve on stal aktívnym nadháňačom voličov Smeru a Hlasu.

Isto sa "zadarí", voliči ani tento raz nebudú mať pamäť.