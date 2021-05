Shirley spomína na Jerzyho

"Ukladám sa na dlhší spánok ako zvyčajne. Nazvime to večnosťou". Napísal vo svojom poslednom liste večer 3.mája 1991 spisovateľ Jerzy Kosiński. Rôzne lieky zapil whisky a na hlavu si navliekol igelitové vrecko. Prečo? Lebo život. .

Do Ameriky emigroval v roku 1957 a písal po anglicky. Jeho najslávnejším dielom je Pomaľované vtáča z roku 1965, príbeh židovského chlapca, ukrývajúceho sa počas vojny na poľskom vidieku. V Poľsku túto šokujúcu naturalistickú knihu zakázali. Zrejme sa im nepozdávala práve pre ten naturalizmus, s akým autor vykreslil kruté správanie poľských vidiečanov voči bezbrannému chlapcovi. Zrkadlo, do ktorého občas museli hľadieť. Veď najlepšia obrana...Ale to poznáte.

V roku 1971 vznikol nezabudnuteľný film, nakrútený podľa Kosińského románu Bol som pri tom o dementnom záhradníkovi, ktorý sa zhodou náhod dostane do bohatej rodiny, aby sa napokon stal americkým prezidentom.

Nečudo, že sa už niekoľko generácií pobavilo na skvelom pánovi hercovi Petrovi Sellersovi v hlavnej úlohe a obdivovalo Shirley MacLainovú, čo sa zamilovala do človeka, ktorý bol celkom iní, ako jej "smotánkoví" takzvaní priatelia.

Dnes uplynulo 3o rokov od spisovateľovej samovraždy. Zrejme si pripíja kdesi v astrále so Sellersom.

Shirley asi zapálila za spisovateľa sviečku a medituje.

A po mnohých rokoch aj film Pomaľované vtáča režiséra Marhoula zbiera jedno ocenenie za druhým.