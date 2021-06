"Holka z tingltanglu" o Popoluške Libuške

Dnes 81 ročná speváčka s krásnymi nohami pani Naďa Urbánková kedysi dlhé roky žila s rovesníkom, hercom z najväčších, Josefom Abrhámom. Jeho mamička, ktorej rod siaha na Slovensko, svojmu synovi "Holku z tingltanglu" nepriala!

Keď mladá, nádherná Libuška Šafránková nastúpila do Činoherného klubu, bol koniec pekného života s Naďou. Pani Urbánková po odchode najznámejšej Popolušky o situácii spred dávnych rokov v Televízii Nova povedala: "Bola som zamilovaná a zúfalá, dokonca som sa pokúsila o samovraždu. Nikdy som sa s dvojicou nestretla, pretože ma to nadlho veľmi poznačilo. My sme sa nikdy nestretávali".

"Libušku som si veľmi vážila, rovnako Josefa. Po čase som pochopila, že to boli ľudia, ktorí k sebe patrili. Videla som, ako sa na seba pozerali. Myslím si, že to bola Božia vôľa, aby sa tí dvaja stretli. Boli nesmierne podobní, talentovaní, proste ideálni. Patrili k sebe. Josefovi je teraz asi hrozne".

Pani Urbánková bola dvakrát vydatá, ale jej osobné šťastie sa, čo sa mužov týka, nenaplnilo. Jej šťastím je dcéra Jana Fabiánová, speváčka, ktorá sa narodila z manželstva s manažérom Janom Němejovským, za ktorého sa vydala po svojom úteku do USA po rozchode s pánom Abrhámom.

"Už som im všetko odpustila. Oni dvaja si boli súdení. Boli veľmi podobní, takí podobní, že nebolo možné, aby neboli spolu. Hovorím, bola to Božia vôľa, aby sa stretli a boli spolu".

Čo "Popoluške" pani Naďa závidela, boli asi vnúčatá od jediného syna Josefa.